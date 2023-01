Sérgio Conceição e os 300 jogos: "Somos eternos insatisfeitos"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a goleada por 4-0 sobre o Arouca, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

Sobre o jogo: "Bem, uma vitória justa. Houve momentos bons. Continuámos muito bem defensivamente, atentos ao equilíbrio e às saídas do adversário, melhorámos no processo ofensivo. Demos mais trabalho ao Arouca, que ao Casa Pia. Vem de encontro ao tal brilho nos olhos de que falei antes do jogo. "

Toni Martínez: "O Toni Martínez fez o que lhe competia. Os avançados vivem de golos, mas o trabalho e forma determinada e ambiciosa que teve no jogo e nos lances que finalizou, é o que espero. Fez a sua obrigação."

Martínez por Veron: "Meti logo aos 25' a aquecer o Toni e mais dois jogadores, porque achava que não estávamos a agredir o adversário como eu queria. O Veron é um jogador muito interessante, com outro espaço ou dinâmica. Ou o metia no corredor ou tinha de o tirar, o Toni podia dar outras caraterísticas e o jogo precisava disso."

Anunciar o onze foi pressão positiva? "Vem de forma genuína. Estava a contar que me perguntassem de um ou outro jogador e naquele momento disse o que disse, essa é a verdade."

Foi defesa dos seus ou espicaçar: "As duas coisas. Eles sabem e vocês também, dou-me muito mal com as derrotas. Mas isto sou eu. Tem a ver com o percurso que tive ao longo da minha vida e com algumas dificuldades desde miúdo. Todos os dias são uma oportunidade para ser melhores. Que percebam o felizardos que são, jogam futebol e ganham dinheiro, em comparação com muitos portugueses com carga de impostos, mas isso era outra conversa. Sou muito chato e é difícil, e conseguem aguentar a minha forma de estar na vida. Essa forma de estar que temos diariamente, eu, o grupo e as pessoas que nos acompanham no Olival diariamente. Esse é o meu estado de espírito."

Simbolismo da camisola oferecida por Pinto da Costa e o plantel: "Foi o grupo de trabalho, obviamente que agradeço o gesto, a eles e a o nosso presidente. É por ele, foi o principal responsável por estar aqui. Podíamos ter atingido mais vitórias, conquistado mais títulos, mas somos eternos insatisfeitos. Os adeptos querem é saber de títulos, e bem."