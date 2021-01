Sérgio Conceição e o triunfo sobre o Nacional: "Foi um jogo um pouco estranho..."

Treinador do FC Porto comentou o triunfo sobre o Nacional, na Madeira, por 4-2, após prolongamento, e o consequente apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal.

Dificuldades além do que esperava? "Foi um jogo em que entrámos de forma fantástica, uma primeira parte onde criámos situações suficientes para irmos para o intervalo com um resultado diferente. Empatam no primeiro remate que fazem à baliza, depois de termos marcado já o primeiro golo e termos tido ocasiões para aumentar a vantagem. Na segunda parte em transição fazem o 2-1, connosco a termos também ocasiões para marcar. Foram ocasiões atrás de ocasiões contra uma equipa que tentou defender o melhor possível, que é sempre perigosa nas transições ofensivas. Numa reação a perda bola, numa ou outra situação não estivemos tão bem nesse equilíbrio, mas foi um jogo muito bom, de grande qualidade, e sofremos dois golos. Foi um jogo um pouco estranho, nos únicos dois/três remates [do Nacional] fazem dois golos, ainda tiveram o penálti e podiam ter marcado. Nacional com máxima eficácia e nós, se hoje fôssemos eficazes, o resultado seria, penso eu, histórico."

Espírito de equipa fantástico: "Em tudo o que é o trabalho coletivo, não só do setor defensivo como a reação à perda de bola, a equipa é muito solidária no campo. Um ou outro erro individual tem-nos prejudicado e nós no erro do adversário não fazemos golo, mas é um momento, nada de preocupação, vejo um espírito fantástico, não só nos que jogam como nos que entram. Jogadores estão de parabéns. Vamos descansar e pensar no jogo de sexta-feira."