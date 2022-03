Conceição e o sucedido no final com Amorim: "Não houve tête-à-tête nenhum"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo, 2-1, sobre o Sporting, no Estádio de Alvalade, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

Situação com Rúben Amorim no final: "Não houve tête-à-tête nenhum. Tive a sensação de que houve uma falta sobre o Pedro Porro que não era e o árbitro assinalou, e que ele tinha simulado. Na segunda simulou, o árbitro deu-lhe amarelo e eu aplaudi a decisão do árbitro. O Rúben com certeza pensou que estivesse a falar com o jogador do Sporting e ficou irritado com isso. Na parte final foi ter comigo a divergir da minha opinião. Não me faltou ao respeito, eu não faltei lhe ao respeito, são situações absolutamente normais e não tem nada a ver com o que se passou no Dragão."

Segunda mão só é jogada em abril: "São jogos muito espaçados, sinceramente não gosto. Vivemos um ambiente fabuloso, da parte do Sporting e principalmente por parte dos adeptos do FC Porto. A Taça é uma competição que elogio sempre, porque tenho um carinho muito grande por ela. Os clubes mais pequenos têm a sua oportunidade de fazer história, vemos ano após ano isso acontecer. Sinceramente, preferia jogar já na próxima semana, mas o calendário é o que é."