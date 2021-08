Sergio Conceição e o sorteio da Champions: "A palavra que me vem à cabeça..."

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, falou esta sexta-feira em conferência na antevisão ao jogo com o Arouca, com início às 18h00 de sábado.

Arouca: "É uma equipa que vem de uma excelente temporada na II Liga, o que lhe permitiu estar entre os melhores clubes de Portugal. Por aquilo que fez em algumas temporadas na I Divisão, é sempre difícil. Tem boas individualidades, bons treinadores. É o caso deste Arouca. Uma equipa organizada, com gente rápida na frente. Evangelista tem feito um bom trabalho. É sempre complicado."

Sorteio da Champions: "Queremos somar os pontos necessários para entrar nessa competição que tanto prestígio dá ao clube e a Portugal por aquilo que temos feito."

Mais uma vez o sorteio: "Compreendo a vossa curiosidade por este sorteio. O Klopp riu-se, é normal que se ria. Olhar para o grupo com positivismo. Vamos ter tempo de falar destas equipas fantásticas que estão na Liga dos Campeões. Vamos com certeza dar uma boa imagem. Somos dos clubes com mais presenças nesta competição. A seu tempo falaremos deste grupo e dos jogos que vamos ter pela frente. Olhando para o grupo e os nomes das equipas, a palavra que me vem à cabeça é equilíbrio. Quatro grandes clubes da Europa e se calhar é o grupo, somando tudo, que tem mais Ligas dos Campeões. As quatro equipas são fortes. Em termos do momento atual, há essas grandes diferenças de orçamento que já conhecemos. Dizemos que não é isso que entra em campo. A relação entre o orçamento do Arouca e o nosso também é bastante diferente."