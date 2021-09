Sérgio Conceição e o ponto de situação de Pepe: "Não é nada risonho"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Liverpool, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, agendada para as 20h00 de terça-feira.

Pepe: "O ponto de situação não é nada risonho, hoje não treinou, vamos ver amanhã, vai ser até à última, vamos ver se conseguimos recuperar. Essa questão é importante, porque estar ou não o Pepe pode interferir com a nossa postura em campo, a nossa forma de jogar e a nossa estratégia para o jogo."

Experiência de Pepe: "Estar Pepe ou não faz diferença. É um jogador que, apesar da idade, é rápido. Nestes jogos é essencialmente ter gente capaz. Ter um jogador da experiência do Pepe é muito bom. Sem ele, podemos mudar alguma coisa. Com a ausência do Mbemba, fica mais complicado."