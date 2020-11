Sérgio Conceição durante a preparação do FC Porto para o duelo com o Manchester City

Treinador do FC Porto, Sérgio Conceição. fez, esta segunda-feira, a antevisão do duelo com o Manchester City, referente à quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Deixar um jogador de fora: "Para mim não fica muito difícil porque escolho em consciência. Aquilo que eu faço é o justo, mas acredito que seja difícil para o jogador. Valorizei muito o jogo com o Fabril e fiquei agradado pelo espírito da equipa, não pelo resultado pois era nossa obrigação vencer, com todo o respeito. Eu quero que os jogadores também queriam jogar eliminatórias da Taça da Liga e da Taça de Portugal. Isso é o que eu quero."

Agressividade: "Isso faz parte daquilo que é o nosso ADN. Às vezes passam a imagem de que o FC Porto é so agressividade e impacto físico. Vejam as vezes que fomos a equipa mais goleadora, que sofreu menos no campeonato. Isto é tudo uma questão de trabalho de equipa, de dinâmica, de organização ofensiva e defensiva. O impacto físico e a velocidade fazem cada vez mais a diferença no futebol. Preparamos os jogos com o objetivo de vencer duelos, ganhar uma segunda bola. Os duelos têm a ver também com o Corona enfrentar um defesa, não tem nada a ver com dar porrada em jogadores para recuperar a bola."

O estado normal: "Apesar de o meu estado normal parecer zangado, quem entra com esse tipo de postura no jogo, não entra bem. Temos que entrar libertos de tudo, mas com a ambição e vontade de ganhar. Isso faz parte do que nós somos. A confiança vem do trabalho diário, não através de uma vitória ou porque alguém disse alguma coisa. Senão tinha que colocar frases de adversários no balneário para motivar."