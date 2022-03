Sérgio Conceição e o penálti revertido ao FC Porto: "Pelo que diz o regulamento do VAR..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à Sport TV, após a derrota caseira com o Lyon, 0-1, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Análise: "Foi um jogo equilibrado, onde nós criámos quatro ou cinco oportunidades de golo, o Lyon também, três ou quatro. O Lyon foi eficaz, fez golo, num lance que parecia inofensivo. Tivemos oportunidades para fazer golo e fizemos, estava fora de jogo. E tivemos o penálti revertido. Faz parte do jogo, não é por aí. Não fomos tão pressionantes e compreendia-se em termos estratégicos inicialmente, abordámos de forma ligeiramente diferente do que habitualmente somos, recuperação de bola mais baixa do que é normal, muitos metros para fazer para encontrar a baliza adversária. E aí notou-se os dois dias a mais de descanso que o Lyon teve. Não é uma desculpa, é um facto. O próximo jogo penso que vai ser diferente. Estamos a meio da eliminatória, há outro jogo para preparar bem e ganhar, principalmente com o Tondela e depois com o Lyon."

Pensa em poupar frente ao Tondela? "Isso vou analisar amanhã, trabalhar, olhar para este jogo, para o próximo e definir a melhor estratégia e onze para tentar ganhar o jogo de Tondela, para nós é que é importante, o do Lyon falaremos a seu tempo, penso que vai ser diferente em França. Jogo muito equilibrado, perante uma boa equipa, com qualidade. Não vou muito em cantigas, porque a olhar só para a tabela classificativa em França, não tem nada a ver com a qualidade com a qualidade individual e coletiva desta equipa. Tem algumas fragilidades e nós podíamos ter explorado mais se concluíssemos melhor algumas jogadas que tivemos, não metemos a nu muito do que eu tinha dito e preparado. Há vários fatores que contribuíram para isso, na minha opinião. Os jogadores tentaram ao máximo, nada a dizer. Penso que dentro do jogo equilibrado, o resultado justo seria o empate. Estamos aqui para ir à procura dos golos para virar a eliminatória. Estou confiante para o jogo da segunda mão, claramente que sim."

Penálti revertido: "No banco pareceu-me claramente que a bola vai ao braço, depois é uma questão de critério. Se bate na coxa, se vai ao braço, se o árbitro viu. Pelo que diz o regulamento do VAR, penso que o VAR não tem que intervir, mas já passou, não há nada a fazer, nada a dizer. Há que olhar para a frente, preparar bem o jogo com o Tondela, depois o Lyon, teremos uma palavra a dizer, sem dúvida absolutamente nenhuma."

