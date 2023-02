Sérgio Conceição é o novo rei dos clássicos entre os treinadores do FC Porto

Sérgio somou, em Alvalade, o 19º triunfo em 36 jogos grandes. A taxa de sucesso é de 52,8%, superando Joseph Szabo. Entre todos os treinadores do FC Porto, só Pedroto disputou mais jogos contra Benfica e Sporting, com resultados bem piores. Sérgio apenas perdeu dois, um para cada rival, dos últimos 22 disputados.

"Melhor treinador português? Tenho muito trabalho pela frente, há gente melhor que eu", atirou Sérgio Conceição após o triunfo em Alvalade, no domingo. Modéstia ou convicção, o certo é que são vários os recordes que tem batido desde que assumiu o comando do FC Porto - onde já soma nove títulos conquistados - e com o resultado no clássico com o Sporting superou mais um registo interno: é o treinador portista com maior taxa de sucesso em jogos contra os arqui-rivais.

São 19 vitórias em 36 jogos, contra Benfica e Sporting, ou seja 52,8% de triunfos, melhor do que Joseph Szabo conseguiu nos anos 30 do século passado. Por uma questão de "justiça", nestas contas foram levados em conta apenas os treinadores com um mínimo de 20 clássicos disputados pelo FC Porto, caso contrário teríamos de falar, por exemplo em Yustrich que teve 62,5% de sucesso, mas apenas em oito clássicos ou Co Adriaanse (60% em cinco jogos) ou mesmo José Mourinho (70% em 10 confrontos com águias e leões).