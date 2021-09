Sérgio Conceição e o mercado de transferências: "Não sou empresário, não sou dirigente"

Porto, 28/08/2021 - O Fc Porto recebeu esta tarde o FC Arouca no Estádio do Dragão em jogo da 4ª jornada da I Liga para a epoca 2021/2022. Sergio Conceição (Ivan Del Val/Global Imagens)

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão do Sporting-FC Porto, clássico da Liga Bwin que se disputa este sábado

Primeira conferência de imprensa de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, por isso a oportunidade para conhecer a sua opinião sobre o comportamento portista no mercado de transferências.

"Mais opções para esta época? Não sou empresário, não sou dirigente. Tenho de dar o melhor para que todos os jogadores sejam possíveis vendas. Faz parte dos países que não pertencem ao Big Five. Aquilo que falo com o presidente é sobre os jogadores que são importantes para uma época. Se estou contente com o plantel que tenho? Claro que sim."