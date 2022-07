Sérgio Conceição é o Melhor Treinador da Liga Bwin: "Ganhar dá-me sempre prazer"

Anúncio feito esta terça-feira na cerimónia do sorteio dos calendários 2022/23 da Liga Bwin e SABSEG

Sérgio Conceição foi galardoado com o Prémio de Melhor Treinador do Ano da Liga Bwin 2021/22, esta terça-feira. O técnico falou sobre a distinção, durante a cerimónia do Kick-Off da Liga Portugal.

Prémio: "Quero cumprimentar todos os meus colegas que fizeram parte deste campeonato. Estou aqui eu para receber o prémio, mas podiam estar 60 pessoas que trabalham diariamente no Olival que permitiram conquistar este campeonato tão saboroso e apetecível."

Quando percebeu que o título não ia fugir: "Percebi que íamos conquistar o campeonato na última jornada, contra o Benfica (risos). Houve momentos na época bastante importantes, principalmente o jogo fora com o Estoril. O Sporting perdeu com o Santa Clara e nós jogamos no Estoril, onde estivemos a perder por 2-0 ao intervalo, mas marcámos três golos na segunda parte e ganhámos. Conheço a forma determinada e ambiciosa como os meus jogadores trabalham e isso jogo foi a confirmação disso, mas também perceber que iríamos ter muitos desafios pela frente. Tínhamos o mês de janeiro e o mercado a aproximar, e não podemos esquecer que nessa altura saíram três jogadores importantíssimos, que foram "só" os últimos melhores jogadores da nossa Liga, concretamente o Corona, o Sérgio Oliveira e o Luis Díaz. No fundo, permitiu à equipa continuar a ganhar de uma forma consistente e convincente. É um trabalho principalmente dos jogadores e de todas as pessoas que trabalham com esta equipa técnica, composta por gente muito competente e que dá diariamente o seu melhor."

Título de campeão mais saboroso: "Ganhar dá-me sempre prazer e todos os títulos são diferentes. O primeiro foi muito importante por tudo aquilo que o FC Porto vivia naquele momento, não só a nível desportivo, mas também pelas dificuldades financeiras, que continua a ter. Infelizmente os clubes portugueses vivem numa situação que não permitem manter os jogadores mais importantes várias épocas seguidas. Em Portugal vamos tendo excelentes equipas técnicas e a nível de formação vamos tendo muitos jovens com talento. Depois falta-nos essa capacidade para segurar os nossos melhores jogadores para sermos mais competitivos na Europa."

Conselhos aos jovens: "Cada um tem de seguir a sua paixão e a sua vocação, porque nem todos os ex-jogadores podem ser treinadores ou dirigentes. O trabalho e a paixão são a base de tudo neste mercado cada vez mais competitivo. Gostava de ter muitos ex-jogadores ao meu lado, mas se seis ex-jogadores tiverem competência são bem-vindos. Caso não tenham competência, têm de optar por outra vida."