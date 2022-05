Sérgio Conceição e o futuro: "Tenho mais dois anos de contrato"

Sérgio Conceição tem mais duas épocas de contrato, pelo que, para já não é assunto, quando tem a Taça de Portugal para conquistar.

Sérgio Conceição, em entrevista ao podcast Expresso da Manhã, partilha o sabor especial por ter levado o FC Porto ao 30.º título de campeão e já faz mira à Taça de Portugal, sem fazer projeções em relação ao seu futuro, porque "os treinadores, no futebol, nunca sabem o dia de amanhã". O presente é o que conta, em especial o troféu ganho no Estádio da Luz.

"É apetitoso e o mais apetitoso será sempre o próximo. O próximo objetivo. Neste momento, estamos a falar da Taça de Portugal e esse será o objetivo principal neste momento. Para os treinadores, uma forma de usufruir do último título é pensar no próximo. Não quero desvalorizar nada, mas a minha forma de estar é essa. Há formas diferentes de estar no futebol e, respeitando essas formas de estar, eu tenho uma forma um pouco mais nostálgica de abordar a vitória. Normalmente, de uma forma natural, estou a relaxar com o conquistado mas muito focado naquilo que há de vir, que é a Taça de Portugal, no Jamor", disse Sérgio Conceição, que tem ainda mais duas épocas de contrato com o FC Porto, não fala no próximo campeonato, eventual sinal de que não continua, mas o treinador corrigiu.

"Não tem que ver com isso, tem que ver com a forma de estar, com aquilo que é a concentração e o foco. Tenho mais dois anos de contrato. Obviamente que nós os treinadores, no futebol, nunca sabemos o dia de amanhã, mas isso para mim conta pouco. A vontade das pessoas é que conta, mas nem penso nisso, acho que isso não é o importante. O importante neste momento é focar, é trabalhar a equipa. Se tiver um discurso diferente não sou coerente com o digo ao meu grupo de trabalho e aquilo que eu passo diariamente é essa forma de estar, o próximo título e o próximo objetivo são aquilo que mais importa. O resto ficará para depois da Taça de Portugal", esclareceu.