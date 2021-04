Sérgio Conceição e o FC Porto multados pelo Conselho de Disciplina

Mapa de castigos divulgado esta terça-feira.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou Sérgio Conceição em 2250 euros, por não ter usado a braçadeira durante a segunda parte do encontro com o Santa Clara, realizado no passado sábado.

"O treinador da equìpa visitada não usou durante toda a segunda parte a braçadeìra correspondente . No inicia da referida etapa complementar, o delegado da Liga solicitou ao delegado do clube Sr. Rui Correia, que intercedesse junto do referido treinador para que o mesmo colocasse a braçadeìra, o que não se verificou", pode ler-se no mapa de castigos, sendo o técnico do FC Porto já é reincidente em multas por não usar a braçadeira identificativa.

O FC Porto, refira-se, foi ainda multado em 1020 euros por atraso no reinício do segundo tempo. "A segunda parte começou com um atraso de 3 mìnutos relativo à chegada tardia do guarda-redes da equipa do FC Porto ao terreno de jogo, sem apresentar qualquer justificação", pode ler-se.