Sérgio Conceição é o "eterno insatisfeito"? "Não só como treinador..."

Treinador do FC Porto em entrevista à UEFA.

A alcunha "eterno insatisfeito" é uma boa forma de o caracterizar? "Não só como treinador. Eu acho que sou exigente ao ponto de dizer que procuro ser melhor amigo, melhor pai, melhor irmão, melhor filho... E também melhor treinador. Acho que faz parte de mim. Vivo um bocadinho nessa insatisfação contínua, de sentir que tenho de ser um bocadinho melhor hoje do que fui ontem, em todos os aspetos: na minha vida social e desportiva".

Regresso à Champions: "Acho que é para isso que lutamos. No ano passado, quando ficámos fora da Liga dos Campeões, disse que o nosso lugar não era estar na Liga Europa, com muito respeito por todas as equipas que estão na Liga Europa, eu acho que o lugar do FC Porto é na Liga dos Campeões. Olhando para o trajeto do FC Porto, é das três equipas que tem mais presenças. É extremamente motivador para nós, foram experiências enriquecedoras. É o patamar máximo e extremamente desafiante. É no confronto com treinadores de alto nível que vamos com certeza crescer e sermos melhores".