Sérgio Conceição e o empate com o Casa Pia: "Lembro-me de ser criticado por defender..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Arouca, marcado para esta quarta-feira (20h45) e referente aos oitavos da Taça de Portugal

Antevisão ao Arouca: "Espero encontrar o Arouca do costume: uma equipa competente, a fazer um excelente trajeto. É um jogo a eliminar. Temos de ser, no mínimo, a mesma equipa do jogo do campeonato (vitória por 5-1)."

FC Porto vinha de três jogos seguidos a marcar muito cedo. Disse que faltou energia positiva, depois de boas exibições, como interpreta isso? "A preparação dos jogos é sempre feita com grande entusiasmo e competência por parte de toda a gente, incluindo os jogadores. Há dias em que as coisas não correm tão bem. Energia positiva tem de ver com andar sempre no limite nos diferentes momentos do jogo. Defensivamente, fizemos um jogo super equilibrado, o Casa Pia não fez um remate enquadrado. Tivemos mais de 75% de posse de bola, não ligo muito a estatísticas, mas tivemos penso que 15 remates na segunda parte. Lembro-me de jogar contra o Manchester City na Champions, tivemos de defender perante o poderio que tem essa equipa e fui super criticado porque não chegámos à baliza, mas depois vejo nos outros competência e solidez defensiva. Mas já estou habituado. Se não estamos no máximo do nosso potencial, é difícil ganhar jogos. As equipas nas suas missões defensivas têm capacidade e competência, fecham-se um bocadinho mais. No terço defensivo, obviamente que espaço não é o mesmo, fica mais difícil e são precisas outras coisas. Outra diversidade de movimentos, procurar espaços diferentes. Foi um jogo menos conseguido. A preparação é exatamente a mesma, a alegria, dedicação e ambição dos jogadores é fantástica. Depois, jogámos contra adversários. Há dias melhores e dias menos positivos. Amanhã espero que essas características inegociáveis para nós estejam presentes e haja uma pontinha de sorte. Não bater no defesa, na ponta da bota do guarda-redes e [a bola] entrar como tem entrado. Durante as épocas todas, temos feito muitíssimos golos."

Arouca pode vir mais recuado depois da goleada e do desempenho do Casa Pia? FC Porto poderá estar mais preparado "Temos de olhar para o adversário com humildade. Contra nós tendem a mudar a sua estratégia e dinâmica e isso não podemos adivinhar, temos é de nos preparar e sermos competentes para tentar desmontar. Tem a ver com a forma de estar no jogo. Tem sido muitas mais as vezes em que temos estado bem do que não."