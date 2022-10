Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo da sexta e última jornada da Liga dos Campeões, em que os dragões recebem o Atlético de Madrid, a partir das 17h45 de terça-feira.

Como perspetiva este jogo, tendo em conta que o FC Porto já está apurado para os oitavos de final?

"Encaramos como encaramos todos os jogos. Com o intuito de ganhar os três pontos para garantir o primeiro lugar, que é diferente de ficar em segundo. É com esse pensamento. Que o grupo vai abordar este jogo. Não é fácil esta preparação. É mais teórica, de quadro e de vídeo, do que de campo, mas eu não gosto muito disso. Chegámos ontem ao continente. Temos treino à tarde, que não dá para fazer nada de especial, devido às viagens, aos fusos horários e e às 60 e tal hora desde o jogo em Brugge para o do Santa Clara. Tem sido uma densidade competitiva muito grande. É bom um clube jogar de três em três dias, mas onde haja o mínimo de horas para recuperar. Estava a ver as declarações do Rúben Amorim e dou-lhe razão. Não é a 48 horas de um jogo que se adia e provocando o benefício dessas equipas que esperamos que passem, tanto o Sporting como o Braga, mas prejudicando o FC Porto na Liga, porque permitiria a essas duas equipas jogar num outra altura e mais descansados. Tem de haver um planeamento no início. Não digo isto agora. Nos outros países, quem joga na Europa, se há essa possibilidade, não joga no campeonato. Chegámos a Portugal na quinta-feira às quatro ou cinco da manhã, no dia a seguir saímos para os Açores e jogámos às 14 horas nos Açores. O cansaço não é desculpa para tudo, porque temos de ter sempre a mesma determinação, mas há muito a fazer: da nossa parte e e também de quem gere o futebol português, para que as equipas que jogam na Europa estejam mais protegidas."

Apesar do atraso de oito pontos para o Benfica, mantém a confiança que vai ser campeão?

"A seu tempo falaremos do campeonato. O meu estado de espírito continua o mesmo em relação a todas as competições. Hoje, falamos da possibilidade doe passarmos em primeiro lugar. O futebol é mesmo assim. Não vale a pena olhar muito para a frente."

Vai fazer algumas mudanças a pensar no Paços de Ferreira?

"Não há mudanças para se ganhar o jogo seguinte. As mudanças são para ganhar este jogo. Não estou a pensar no jogo de Paços de Ferreira."