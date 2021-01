Sérgio Conceição e o clássico com o Benfica: "Se não ganharmos, temos aqui pistolas e fisgas apontadas"

Treinador do FC Porto projetou, esta quinta-feira, o clássico do futebol português frente ao Benfica, em jogo da 14.ª jornada da I Liga (sexta-feira)

Taremi e regresso à tática habitual: "Em França também jogava desta forma, mas com algumas variantes na dinâmica em posse, mesmo sem bola. Acho essencial os jogadores saberem o que tem de fazer com bola para potenciar as características de cada um deles. Não é por jogar com mais avançados que se ganham jogos ou por se jogar com mais defesa que se é mais defensivo. Isso é um erro. Tentamos encontrar um equilíbrio necessário para sermos fortes em todos os momentos do jogo."

Maior desgaste face ao Benfica: "É um facto. Não estamos a falar de algo que tivemos uma viagem, jogamos 123 minutos, chegamos de madrugada... Não podemos não ir a jogo por causa dessas situações. É o que é. Do onze do adversário de amanhã, nenhum teve muitos minutos. Estão há sete dias sem competir. É natural que haja uma diferença. Nem quero, sinceramente, utilizar esse facto como justificação. Somos uma equipa de todo. Todos os departamentos são de grande qualidade. Mas não vou dizer que não queria ter uma semana limpa para preparar o jogo. O prolongamento não devia ter acontecido, devíamos ter feito quatro, cinco golos."

Melhor momento da época: "O melhor momento da época e a margem de crescimento vamos ver amanhã. Porque se não ganhamos amanhã, deixa de ser um bom momento. A hegemonia é o próximo jogo. Se amanhã não ganharmos o jogo, temos aqui umas pistolas e umas fisgas apontadas. Isto faz parte do que é o futebol. É como na vida: resultados."