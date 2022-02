Sérgio Conceição: "É merecida a passagem após dois jogos difíceis"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à SportTV após o empate 2-2 no terreno da Lázio, que valeu aos portistas a passagem aos oitavos de final da Liga Europa.

Análise: "Jogo difícil, sabíamos que íamos apanhar uma Lázio com vontade de igualar a eliminatória, de fazer golo, mas entrámos bem no jogo. Depois tivemos um ou outro erro individual, que a Lázio aproveitou, porque tem jogadores de alto nível, com um treinador muito experiente. Nas saídas rápidas para o ataque criaram algum perigo. Fomos para o intervalo empatados, mas havia coisas a melhorar. Faltava encontrar solução nas costas da defesa da Lázio, devíamos ter sido mais objetivos. Segunda parte foi melhor, com um grandíssimo golo, tivemos três ou quatro ocasiões claras, mas não aumentámos a vantagem e acabámos por sofrer. No fim, é merecida a passagem após dois jogos difíceis contra uma Lázio muito competitiva."

De qual jogo gostou mais, primeira ou segunda mão? "Foram jogos diferentes, mas gostei muito da personalidade da equipa. Contra estas equipas pagam-se caro os erros, mas assumimos isso como equipa, quando falha um, falham todos. Foram dois jogos muito competitivos, com duas primeiras partes não tão bem conseguidas, mas no fim não há duvidas que merecemos a passagem."

Exibição de Taremi: "Gosto mais de falar do coletivo, o Taremi esteve nos dois golos, mas houve muita gente que trabalhou, temos que olhar para o coletivo e dar o mérito à equipa e os parabéns aos jogadores pela passagem aos oitavos."