Minuto 39 do Marítimo-FC Porto: Sérgio Conceição é admoestado por Fábio Veríssimo com cartão amarelo, alegadamente, por protestos. Minuto 39: Sérgio Conceição é expulso e pergunta porquê. De salientar que a expulsão do técnico surge já depois de o adjunto Vítor Bruno ter visto vermelho direto. O FC Porto fica, por isso, sem treinador e sem adjunto.

Leia também Internacional "Quando entrei na prisão deram-me preservativos e vaselina..." Sandro Rosell, antigo presidente do Barcelona, recordou os 645 dias que passou em prisão preventiva devido a um escândalo de lavagem de dinheiro, do qual acabou por ser absolvido.