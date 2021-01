Sérgio Conceição e dois jogadores do FC Porto em casa por precaução

Sérgio Conceição, Uribe e Romário não participaram na sessão de quarta-feira após apresentarem ligeiros sintomas. Já testaram à covid-19 e aguardam resultado.

Sérgio Conceição, Uribe e Romário Baró não estiveram no treino de quarta-feira do FC Porto, como medida preventiva por terem acusado de manhã sintomas ligeiros de doença, que nesta fase o clube prefere despistar por serem comuns à covid-19.

Os três apresentaram-se no Olival, realizaram testes imediatos - como, aliás, o restante plantel e staff técnico e de apoio - e seguiram para casa, onde se isolaram como forma de precaução, individual e de todo o grupo que treinou normalmente na ressaca da eliminação da Taça da Liga, frente ao Sporting.

Esta quinta-feira serão conhecidos os resultados e aí se ficará a saber se o treinador e os dois jogadores sofrem apenas de um síndrome gripal ou testam positivo à covid-19 e ficam fora de jogo durante alguns dias.

O procedimento, diga-se, é normal no FC Porto e já sucedeu em muitas outras ocasiões. Desde o início da época, com especial relevo para o inverno e as últimas semanas, qualquer jogador ou elemento do staff com o mínimo sintoma gripal é impedido de contactar com os restantes, faz teste e recolhe a casa até conhecer o resultado. Uma prática preventiva, dentro de muitas outras normas que o clube instituiu desde a retoma das competições em 2019/20 e reforçou à medida das exigências atuais.

E, na larga maioria dos casos até, os "isolados" profiláticos testaram, depois, negativo. Sérgio Conceição, Uribe e Romário Baró têm mais de 60 testes negativos desde maio de 2020 até à data de hoje, o último deles nas 48 horas antes do jogo com o Sporting. Aliás, nenhum teve sintomas antes ou imediatamente após a meia-final de terça-feira.

Esta quinta-feira, a equipa está de folga, mas essa é uma decisão que já estava tomada. Aliás, mesmo com o calendário apertado, Conceição tem dado alguns dias livres aos jogadores, por entender que estes precisam de descansar. Desta feita, porém, tem mais tempo para preparar o próximo desafio. O jogo com o Farense é na próxima segunda-feira, pelo que a equipa tem três treinos até lá.