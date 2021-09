"Sérgio Conceição e Diego Simeone procuram sempre a perfeição"

Felipe, central do Atlético de Madrid e ex-FC Porto, em entrevista a O JOGO.

O central brasileiro Felipe, em entrevista a O JOGO; considerou que a eficácia defensiva de FC Porto e Atlético de Madrid advém de Sérgio Conceição e Diego Simeone e agradece-lhes a ajuda na evolução que teve.

Vê alguma qualidade em comum entre o Atlético e o FC Porto, além de dois treinadores? Já agora, são assim tão parecidos?

-São treinadores que gostam de trabalhar muito, atentos ao mínimo detalhe e que procuram sempre a perfeição nos treinos. Não são vitoriosos na carreira à toa; possuem grandes qualidades. Pude dividir bons momentos com ambos, com equipas que sempre estiveram entre as melhores defesas das ligas. Pude aprender e evoluir muito com cada um ao longo deste tempo em que estou na Europa.