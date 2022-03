Sérgio Conceição: "É com esta desilusão que vamos ganhar ao Bessa"

Declarações de Sérgio Conceição no final do Lyon-FC Porto (1-1), partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa

Desilusão dos jogadores: "Falei agora com o grupo de trabalho, dei-lhes os parabéns. Não sou muito de elogios, os jogadores têm de trabalhar, ser dedicados, ambiciosos e determinados, que foi o que fomos hoje. Estavam tristes e desiludidos com a eliminação. Tínhamos a convicção de que poderíamos levar a eliminatória a prolongamento e ganhá-la. Não foi possível, é normal que estejam desiludidos. É normal que os jogadores estejam tristes, que baixem a cabeça, mas é com esta desilusão que vamos ganhar no Bessa".

O onze escolhido: "Achei que quem entrou de início neste jogo me dava totais garantias para ganhar. Tivemos 11 dias com quatro jogos, os jogadores com mais minutos iniciaram o jogo no Dragão e estiveram muito abaixo. Com menos utilizados, fizemos hoje um jogo competente, na parte final podíamos levar o jogo para prolongamento, que era o que era merecido. Quero dar os parabéns aos jogadores. A equipa em si, alguns mais e outros menos identificados com o processo, jogou de maneira ligeiramente diferente, mas com entrega enorme. Não perdemos hoje a eliminatória, perdemo-la no Dragão."