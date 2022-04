Sérgio Conceição e as "situações armadilhadas": "Há uma série de bitaitada..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de Imprensa, após a derrota 1-0 em Braga, na 31ª jornada da Liga Bwin.

Mais críticas a Hugo Miguel: "No jogo jogado, acho que foi um jogo competitivo. Acho que quando é um jogo grande, que pode decidir um título, têm de estar os melhores, nomeadamente VAR e equipa de arbitragem. Este mesmo árbitro, no ano passado, a quatro jornadas do fim [n.d.r: a seis jornadas do fim], em Moreira de Cónegos, teve uma má atuação. Nestes jogos são precisos árbitros com personalidade e de qualidade. Este senhor tem um azar connosco... Erra sempre contra nós. Não é preciso ser ex-árbitro para analisar os lances de forma clara e inequívoca."

Na flash interview, falou em situações armadilhadas na reta final dos campeonatos. O que queria dizer com isso? "Nada, vocês sabem. Colocam rótulos constantes aos jogadores do FC Porto, há uma série de bitaitada durante a semana que condiciona quem não tem personalidade e qualidade. Depois vê-se e assiste-se a faltas dentro de área escandalosas que não são assinaladas. Começar a ganhar um jogo em Braga é diferente de levar o jogo como levámos."