Confusão no final do Moreirense-FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição após o Moreirense-FC Porto (0-1), partida da 23ª jornada da Liga Bwin

Reajustes: "É normal que nós treinadores vamos ajustando o que é necessário, mas tirando o lance do Derik Lacerda, em que o Diogo [Costa] faz uma boa intervenção, não me lembro assim de mais nenhuma situação de perigo. Nós tivemos uma bola do Taremi que podia acabar com o jogo, ou podia ficar mais fácil. 1-0 cria sempre esse desconforto. Essa maturidade que falava em relação ao Marko também tem a ver com esta parte final do jogo. Temos qualidade para mesmo em inferioridade numérica ter mais bola."

Expulsões no final da partida: "Não vi nada, estava a falar com o Eustáquio quando vi que houve uma ou outra expulsão, mas não me apercebi de absolutamente nada. Fui cumprimentar os árbitros, não me apercebi de nada. Tenho de falar com o Figueiredo para perceber o que aconteceu."