Sérgio Conceição e as escolhas: "Eu não vejo as coisas dessa forma"

Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o Sintrense (0-5)

Jogo: "Fomos competentes. Hoje em dia não é fácil contra equipas de escalões inferiores, onde se trabalha bem, com equipas técnicas apetrechadas. Hoje em dia não há jogos fáceis. Fomos muito competentes no equilíbrio. Fizemos os golos perante uma equipa que começou por defender e bem em bloco baixo. Só valoriza a nossa prestação e a nossa vitória. Era a nossa obrigação. Parabéns aos jogadores pela seriedade.

Menos utilizados: "Eu não vejo as coisas dessa forma. As respostas que quero e as oportunidades que vão aparecendo são de acordo com o trabalho diário. Há jogos que correm melhor do que outros. Houve momentos em que os jogadores tiveram algumas situações de qualidade técnica. Neste tipo de jogos, é mais importante a seriedade. Procurámos ferir o adversário, porque o estudámos. Os jogadores estiveram bem. Não fizeram jogo espetacular, se calhar, mas eu vejo outros momentos que são mais importantes."

Sérgio Oliveira poupado para o AC Milan? "Não. Quanto ao Sérgio, tinha de mudar no meio-campo e manter a mesma qualidade no passe curto. Vitinha tentou entrar para dar a mesma qualidade. Foi uma gestão a pensar neste jogo."