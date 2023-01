Sérgio Conceição e as comparações com Moreno: "Revejo-me nesse estado de espírito"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Vitória de Guimarães (20h30), referente à 17ª jornada da Liga Bwin.

Realidade do Vitória: "Tive a oportunidade, o gosto e o prazer de trabalhar no Vitória e sei da paixão dos adeptos. Não é um clube fácil, nesse sentido, para a equipa técnica nem para os jogadores. Mas isso faz com que o Vitória tenha a tal mística, como no FC Porto temos, de gente apaixonada pelo clube. Tudo aquilo que passa à volta não deve interferir com o trabalho positivo do Moreno. As dificuldades são um bom desafio para aprender e melhorar. É preciso dar tempo a essa juventude e à equipa técnica. Se fazem o 0-3 em Braga... que é a equipa que está a fazer um campeonato fantástico, a par do Casa Pia, a superar as expectativas... Vi um Vitória bem organizado e muito perigoso nas saídas. Acabaram por perder esse jogo. Li no dia seguinte que a equiopa foi recebida num ambiente difícil. Não mereciam nada, porque fizeram um jogo extraordinário. Podemos apontar alguns erros nos 10 minutos finais. Mas o essencial está lá: qualidade individual, coletiva e da equipa técnica."

Estar em terceiro lugar e ir a Guimarães torna o jogo mais difícil? "Estamos habituados aos jogos com pressão e às dificuldades que temos de ultrapassar. Defendemos as cores de um clube onde essa pressão existe sempre. E, se não existir, cá dentro eu faço o favor de a criar. Não podemos olhar para o jogo de amanhã e pensar que um resultado que não seja a vitória é positivo. Queremos muito ganhar. Estamos atrás de duas equipas e queremos acabar o campeoanto em maio em primeiro."

Manuel Machado disse que Moreno era parecido com Sérgio Conceição: "O Moreno foi meu jogador. Em algumas coisas aprecio o Moreno, como alguns jogadores que apanhei já com experiência, como é o caso do Pepe, que são extremamente competitivos. Moreno era um jogador importante dentro do balneário, muito sério na forma de trabalhar, competitivo até com ele próprio. Revejo-me nesse estado de espírito, sem dúvida nenhuma. A nível de treinador, conheço deste ano, do que está a fazer. Não tenho conhecimento profundo dele como treinador. Está a dar os passos certos, porque eu vejo trabalho na equipa, não tenho dúvida nenhuma."

