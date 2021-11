Sérgio Conceição e as alternativas no centro da defesa: "Não se pode inventar muito..."

Treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Vitória de Guimarães, em partida da 12ª jornada da Liga Bwin agendada para as 20h30 de domingo.

Características do Vitória: "Focamo-nos essencialmente na nossa equipa, no trabalho que temos de desempenhar no jogo, olhamos para o adversário e a sua valia, o Vitória é um clube histórico no nosso país, tem sempre associado à equipa uma paixão incrível da parte dos adeptos. É sempre uma equipa muito difícil de defrontar, boas individualidades, bons treinadores... É uma equipa competitiva, no fundo. Uns anos mais e outros menos, mas uma equipa competitiva e que exige aos adversários fazer bons jogos para ganhar."

Fábio Cardoso e alternativas aos centrais lesionados: "Temos de ser inteligentes e criativos numa posição da equipa onde não se pode inventar muito, na minha opinião. Há jogadores que podem disfarçar a ausência de centrais não sendo a sua posição de raiz, mas não é o ideal. Temos dois jogadores lesionados, dois centrais disponíveis e temos de pensar e trabalhar outras situações, para que, se surgir algum imprevisto dentro dessa posição, estarmos preparados para corresponder."