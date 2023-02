Sérgio Conceição e as alterações no onze: "Impossível pensar dois jogos ao mesmo tempo"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à Sport TV, após o triunfo por 1-0 sobre o Académico de Viseu, nos quartos de final da Taça de Portugal.

Jogo "congelado" na primeira parte: "É normal, estamos a disputar quartos de final da Taça de Portugal, contra uma equipa que tem feito um trajeto muito interessante na II Liga, o estado do relvado proporcionava que o Académico pressionasse de uma forma mais forte, porque para se controlar a bola eram precisos dois, três toques, contra uma equipa bem trabalhada nesse momento de condicionar a dinâmica em posse do adversário. Foi sempre um jogo de muitos duelos, muita luta, como eu previa, não tanto presente a nota artística, mas uma vontade enorme das duas equipas em chegarem às meias-finais. Com o decorrer do jogo e criando mais situações, chegámos ao golo, criámos mais uma ou outra situação que podíamos ter definido melhor, mas de qualquer das formas foi uma vitória difícil, mas justa."

Seis alterações em relação ao último jogo. Pensou no Sporting? "Impossível pensar dois jogos ao mesmo tempo. Olhei para a saúde dos jogadores. Começando na baliza, o Cláudio [Ramos] tem jogado nas Taças, o Wendell forçado, está em casa, não foi convocado sequer. O Marko, depois de uma paragem e do problema muscular que teve, três dias depois, dar mais do que 20/30 minutos era demasiado, havia algum receio da saúde do jogador, de se lesionar outra vez. O Evanilson, como se viu, acabou em dificuldades, mesmo só jogando o tempo que jogou. Nós definimos o melhor onze em função de algumas situações que achamos importantes. O lado estratégico, a condição dos jogadores em termos da condição física e dentro disso olhámos para este jogo e não para o próximo. Agora sim olhamos para o Sporting."