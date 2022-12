Sérgio Conceição e as 215 vitórias de Pedroto: "Eu tenho de me baixar muito..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a goleada na receção ao Arouca, 5-1, na 14.ª jornada da Liga Bwin.

Dedicatória: "Deixe-me agradecer aos adeptos, tivemos uma casa fantástica. Os adeptos estiveram muito ligados com a equipa do início ao fim. Esta vitória vai para eles e para o líder do clube, que conseguiu nestas décadas dar um contributo fundamental para que o clube seja uma referência em Portugal e no Mundo. Dou os parabéns ao nosso presidente."

Compromisso dos jogadores: "Eu não estava à espera de um jogo para explicar-lhes aquela que tem de ser a nossa identidade, houve uma nuance ou outra diferente, isto tem a ver com o foco e como estão determinados. Obviamente que dentro dessas dinâmicas há outras coisas que têm de estar também, não é o facto de estar com um estádio mais cheio ou vazio. Não andamos à procura de um jogo para nos dar moral, para nos motivar. Olhamos para aquilo que é o trabalho diário e vamos para dentro de campo fazer aquilo que treinámos durante a semana."

Igualou o recorde de vitórias (215) de José Maria Pedroto ao leme do FC Porto: "Normalmente arranjamos o microfone para ficar mais baixo. Eu tenho de me baixar muito para olhar para isso e para olhar para um senhor, que é o senhor Pedroto, o mestre Pedroto, e para o aniversário do nosso presidente. É insignificante para mim. Se a vitória coincidir com o título no final da época, aí já posso ficar um bocadinho mais satisfeito. Estamos a comparar aquilo que são as vitórias perante um monstro, que era o senhor Pedroto, num dia que nem sequer deve ser comparado com o aniversário do nosso presidente que merece todo o protagonismo do mundo hoje por tudo o que fez nos últimos 40 anos."

Desejos para 2023: "Os meus desejos são ganhar todos os jogos. Mas aquilo que eu acho mais importante do que isso, do que o lado profissional, de ter sucesso, é que toda a gente, os portugueses e no mundo em geral, possam ter saúde e paz. É aquilo que eu desejo. E peço desculpa aos adeptos, sócios e simpatizantes do FC Port."