Sérgio Conceição e as 100 vitórias pelo FC Porto na Liga NOS: "Venham mais"

O feito foi concretizado no domingo, com o triunfo, por 1-0, em casa do Nacional.

Sérgio Conceição recorreu à rede social Twitter para assinalar, esta terça-feira, o facto de ter alcançado a 100ª vitória como treinador do FC Porto em partidas da Liga NOS. O feito foi concretizado no domingo, com o triunfo, por 1-0, em casa do Nacional.

"100 vitórias no nosso campeonato! Todas elas especiais, todas elas importantes e todas com os mesmos ingredientes: trabalho, dedicação, e crença no caminho escolhido. 100 vitórias em 4 anos de desafios e dificuldades que soubemos transformar em sucessos. Venham mais!", pode ler-se na publicação no Twitter.