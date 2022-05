Conceição aclamado de forma unânime como o principal obreiro da dobradinha

Escolha do treinador como o obreiro da dobradinha é unânime entre os portistas ouvidos por O JOGO. Otávio nomeado como o melhor da época após a saída de Luis Díaz, Vitinha recolhe as preferências para jogador revelação e Pepê é visto como aquele que poderá explodir na próxima temporada.

O nome de Sérgio Conceição ficará para sempre associado à dobradinha conquistada pelo FC Porto em 2021/22. Não só por estar gravado no livro de honra do museu do FC Porto, mas também no coração dos adeptos azuis e brancos.

Pelo menos, entre os nove que O JOGO contactou para nomearem os destaques de uma temporada histórica, recheada de recordes individuais e coletivos, e que culminou com a conquista dos dois principais objetivos: o campeonato e a Taça de Portugal.