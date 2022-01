Sérgio Conceição e a saída de Luis Díaz: "Temos de rever os objetivos"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo por 2-1 sobre o Marítimo, em jogo da 20ª jornada da Liga Bwin.

Primeira parte mais exuberante do que a segunda? "Não acho. Fizemos um jogo muito competente, dentro do que esta equipa nos tem habituado, uma disponibilidade muito grande dos jogadores. Num ou noutro momento um bocadinho mais de agressividade era importante. Mas tivemos sempre o jogo controlado. Tivemos situações no terço defensivo do adversário que se tivéssemos definido melhor o resultado seria outro ao intervalo. Entrámos na segunda parte com a mesma intenção de fazer o segundo golo, fizemos, depois tivemos mais uma ocasião clara para fazer o terceiro e praticamente no mesmo momento o adversário faz o golo. Aí é normal... 2-1 é sempre um resultado que não dá muita segurança, mas mesmo assim continuámos dentro da nossa identidade a ir à procura de mais golos e dar tranquilidade ao resultado. Não conseguimos por alguma falta de eficácia ofensiva, mas o jogo esteve sempre controlado. Um bom jogo da minha equipa, parabéns aos jogadores."

250 jogos no comando técnico do FC Porto: "Foi mais um, estou contente pela vitória principalmente. Obviamente fico contente com esses números, também é o jogo 1000 como profissional de futebol, entre jogador e treinador, obviamente são números que me deixam satisfeito. Mas a minha exigência, aquilo que sou como pessoa e como treinador, a minha preocupação é levantar-me amanhã e pensar no Arouca. É dessa forma que eu vivo o futebol."

Saída de Luis Díaz: "Nas grandes empresas, nos grandes clubes, o planeamento é feito em função dos objetivos. Como existe pouco planeamento ou não há, temos de rever esses mesmos objetivos e pensar um bocadinho no que vai ser o nosso futuro próximo. Estou num clube exigente, eu sou exigente, neste momento é verdade que está mais difícil, mas faz parte do meu trabalho encontrar soluções. Hoje no banco tinha dois centrais, dois laterais, dois guarda-redes, é nisso que temos de pensar. Olhar para o futuro e perceber que tudo o que são os nossos objetivos poderá aqui ou acolá ficar mais difícil para os realizar. "

Podem chegar outras soluções? "Não sei."

Defesa "reforçada": "Hoje tinha defesas a mais. É o que temos."