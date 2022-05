Sérgio Conceição e a receção do FC Porto ao Estoril: "A festa é depois do jogo"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do campeão FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Estoril, a contar para a 34.ª e última jornada do campeonato e agendada para as 18h00 de sábado.

Festa: "A festa é depois do jogo. Temos um jogo para fazer, preparámos o jogo com um espírito que preparámos muitos outros. Muitos jogos que preparámos em cima de vitórias, é sempre mais agradável do que em cima de empate ou derrota, com a particularidade de sermos já campeões. Não invalida a forma como temos de entrar no jogo. Olhar para o jogo não a pensar em recordes, mas sim focar-nos na nossa tarefa durante os 90 minutos para ganhar os três pontos, que vai coincidir com esse máximo de pontos, o que me deixa extremamente feliz. Mas temos pensar no que preparámos para o jogo e dar mais essa alegria. O adepto do FC Porto quer festejar o título durante a semana em cima de uma vitória."

Dar minutos a alguns jogadores? "Vou utilizando os jogadores que acho importantes para ganhar os jogos. Alguns ainda não participaram em jogos do campeonato, vamos ver, em função do jogo, em função do que vamos ter com o Estoril, uma equipa que fez um excelente campeonato. Uma equipa que vem da II divisão e faz o que o Estoril fez, é de louvar. Trabalhámos para tentar vencer o jogo."