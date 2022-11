Conceição: "Fico contente que o trabalho dos jogadores seja reconhecido"

Declarações do treinador do FC Porto, antes do confronto com o Paços de Ferreira (18h00), marcado para o próximo sábado e referente à Liga Bwin. Renovação de Diogo Costa foi tema.

Antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira: "A classificação não nos diz muito. É um jogo contra um clube que tem feito épocas atrás de épocas na primeira divisão. É uma equipa que tem qualidade. Não está a atravessar um bom momento, daí a troca de equipa técnica, e começam aí as dificuldades do nosso jogo. Olhámos para os jogos que realizaram em Famalicão e em cada com o Marítimo, já com o José Mota, e analisámos a dinâmica que tinham com e sem bola, mas não podemos adivinhar e se será dentro desses comportamentos. A qualidade individual existe no Paços. Depois temos de perceber que o José Mota é um treinador que anda há muitos anos nisto, tem muita experiência e quer, no mínimo, o máximo dos jogadores, quer no foco e na agressividade no jogo. Afinal, tudo aquilo que caracterizava o José Mota como jogador. Espera-nos um adversário difícil. Temos de dar uma resposta, depois de termos conseguido um ponto em seis possíveis. Temos de arrepiar caminho. E fazer tudo para conquistar os três pontos. Não há outra forma de olha para o jogo."

Maior pressão quando se está à frente ou atrás na classificação? "A pressão é sempre a mesma, porque aqui somos obrigados a ganhar e a apresentar resultados, mas é bem melhor estar na frente, é uma pressão mais feliz. Estar atrás nunca é melhor do que estar à frente. Temos de ir atrás do prejuízo e que não é pouco, porque são oito pontos, mas o campeonato é longo e esta é mais uma batalha, que queremos ganhar, para que possamos estar numa posição diferente no final e ter uma pressão diferente."

Renovação de Diogo Costa e mercado de janeiro "O mercado fica perto do Dragão, que é o nosso cão, que está à porta do Olival. Em relação às renovações, não faço parte da administração,mas obviamente fico contente que o trabalho dos jogadores e da equipa técnica seja reconhecido, mas sou treinador, não sou dirigente."

Paragem: "Vamos ter o período da Taça da Liga. Ninguém está certo de nada. Há muitos jogadores que vão para o Mundial e não sabemos quando regressam, como regressam. Temos de estar preparados, mas não podemos adivinhar se é benéfico ou prejudicial, depende de muitos fatores."