Sérgio Conceição e a preparação do clássico: "Estamos no início da época? Isso é uma estupidez"

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão do Sporting-FC Porto, clássico da Liga Bwin que se disputa este sábado

As críticas do FC Porto: "Não tenho que comentar as decisões e opiniões do selecionador. Em relação ao que é a dificuldade da preparação do jogo, obviamente que saímos prejudicados.. Temos mais mil e tal minutos do que o adversário de amanhã, tendo em conta os jogadores das seleções, temos mais de 200 mil quilómetros de viagens-extra."

Temporada a começar: "Estamos no início da época? Isso é uma estupidez. Estamos no início da época mas a saúde dos jogadores está em causa. De madrugada, estive a ver o Luis Diaz a marcar um golo e vai juntar-se à equipa agora, juntamente com Corona, Uribe..."

Preparação: "Preparar um jogo dentro destas condições, onde passo uma semana e meia com 13 jogadores, não é de todo normal. Estamos habituados a fornecer seleções, mas não é normal aquilo que fazem para que os jogadores se apresentem nestas condições."