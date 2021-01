Sérgio Conceição e a possível suspensão: "Aqui não posso dar as minhas sugestões"

Treinador do Porto foi questionado sobre o possível castigo por ter pedido aos árbitros para não mostrarem amarelos nos minutos finais como forma de combater o antijogo.

Possível castigo: "Não posso comentar, não posso dar uma sugestão, uma opinião do que eu acho que é benéfico para o futebol português, em função de uma [ou outra] reunião que vamos tendo com treinadores da Champions na UEFA. A UEFA põe essas situações em cima da mesa, mas eu não posso ter aqui a minha opinião, sugestões, não as posso dar."

Estar apenas com uma equipa à frente na tabela muda alguma coisa ou é igual? "É igual, nós olhamos para o primeiro classificado porque é lá que queremos estar. É preciso ganhar, a começar no jogo de amanhã. [temos de] Continuar a dar uma boa resposta no campeonato, como temos feito, é o que esta na nossa mente. Olhamos para o primeiro, estamos com os mesmos pontos de diferença da semana passada, por isso é igual. Temos de ir à procura de encurtar essa distância. O importante é estar lá em maio, mas quanto mais rápido possível melhor ainda."