Sérgio Conceição e a polivalência de Bruno Costa: "É extremamente inteligente, é um jogador de rua"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Lyon. Na primeira mão, os franceses venceram por 1-0.

Questionado sobre se vê Bruno Costa como lateral-direito ou como médio, Sérgio Conceição elogiou o jogador, que é muito "inteligente" e joga bem em qualquer posição. Para o treinador do FC Porto, o facto de todos os jogadores estarem bem identificados com o que a equipa tem de fazer, determina que tanto Bruno Costa, como Pepê, como João Mário (o habitual titular) possam desempenhar uma função que não é a de origem de nenhum deles.

"Conheço o Bruno Costa há muitos anos, começou aqui comigo. Quando eu era jogador, joguei a lateral, a ala, a médio ofensivo, a segundo avançado... costuma dizer-se que um jogador polivalente não é bom em lado nenhum, desenrasca. Mas o Bruno não é assim. Joga extremamente bem, é extremamente inteligente. É um jogador de rua, é esperto a jogar. E tem um rendimento muito bom. Com a Lázio esteve muitíssimo bem como lateral-direito, uma posição que, não sendo a dele, desempenha com uma eficácia incrível. Temos laterais com outras características, mas depende do que a equipa precisa para o jogo. O que eu acho que é sinónimo de equipa é que, em determinado momento, toda a gente perceba o que vai acontecer, perceba o que a equipa vai fazer. O facto de poder jogar o Pepê, o Bruno Costa, o João Mário, tem a ver com esse trabalho e esse conhecimento que nós passamos aos jogadores", elogiou o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Lyon, relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.