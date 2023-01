Sérgio Conceição e a nomeação de João Pinheiro: "Não estou a puxar o saco..."

Declarações do treinador do FC Porto, antes do confronto com o Sporting, marcado para este sábado (19h45) e referente à final da Taça da Liga

Se pudesse escolher, optaria mais pelo peso racional ou emocional dos jogadores? "Quando estava a fazer a questão, surgiu-me na cabeça uma coisa muito importante que o Abel disse acertada, entre as muitas que diz. O jogador tem de ter cabeça fria e coração quente. É por aí. O coração quente dá o tal brilho no olhar e a cabeça fria é sermos racionais e inteligentes na interpretação das suas tarefas. Se cada um for forte no jogo, a equipa será forte também. Por isso, é preciso inteligência, sem dúvida nenhuma, e paixão pelo jogo e por aquilo que se faz. Essa dedicação, ambição, a forma como se olha para o adversário... Eles sentirem que do outro lado está não só o brilho, como uma fome incrível de vencer este título."

O relvado estará muito pesado para o jogo? "Pesado não acredito, até porque não tem chovido. Poderá não estar em bom estado, porque olhei para os jogos que se disputaram lado e vi alguns jogadores com dificuldade na aderência. Espero que esteja bom, porque privilegia o espetáculo e é isso que todos queremos. Espetáculo e o resultado, que é o mais importante para mim."

Pepe será titular? "Não vou dizer, porque temos cinco centrais de grande capacidade e o Pepe faz parte desse lote. É assim para o Pepe e para todos os outros. Vou revelar amanhã. Sem atraso, de preferência, porque já me atrasei uma ou outra vez."

Treinou os penáltis desta vez? Isso poderá será determinante na parte emocional? "Tudo é importante. Mas posso confidenciar que não treinei. Treinei penáltis muitas vezes e faz parte das unidades de treino. Mas treinar penáltis na véspera de um jogo, se um jogador que bate bem e falha pode ir com o pensamento para o jogo que é de evitar. Não é na véspera de uma final que se vai treinar penáltis. Isso vai-se treinando."

João Pinheiro esteve no jogo polémico da última época que terminou empatado 2-2. Concorda com esta nomeação? "Desejo-lhe as maiores felicidades para ele, para a equipa de arbitragem e todos aqueles que compõem o VAR. Que corra bem. O João Pinheiro é um dos melhores árbitros portugueses. Não estou a dizer nada de novo, nem estou aqui a puxar o saco ou o lustro. Também não preciso disso. Que corra bem."