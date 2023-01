Sérgio Conceição e a irritação com Toni Martínez: "Ainda bem que o árbitro não pensou..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória por 1-0 no terreno do V. Guimarães, este sábado, num jogo referente à 17.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "É um jogo historicamente difícil para todos os que aqui vêm. O Vitória tem sempre equipas competitivas, o ambiente no estádio é difícil. Devíamos ter sido mais eficazes em termos ofensivos, se definíssemos melhor nas oportunidades que tivemos. Podíamos ter feito um segundo golo, pelo menos. Depois há uma bola parada, um lance confuso que pode causar um dissabor. Criámos, controlámos o jogo, mas o Vitória não fez nenhum remate enquadrado. Foi um jogo competente, por vezes com alguns momentos que não queríamos, porque não estivemos tão bem na zona de definição. Valeu pelo espírito, a atitude muito positiva. Às vezes não se ganha com nota artística, é assim."

Irritação com Toni Martínez aos 40 minutos e Pepê esteve prestes a entrar: "Tem a ver com pequenos pormenores que me saltam à vista. Que normalmente peço aos jogadores. São coisas que acontecem no jogo, é o momento. Irrito-me. Ainda bem que o árbitro não pensou que era para ele. Se não, estava a sujeito a levar amarelo. É a minha forma de viver o jogo. Gesticulando, falando muito com os jogadores. Faz parte do meu caráter."