Sérgio Conceição e a final da Taça de Portugal: "Prefiro ter estes jogos perigosos..."

Declarações de Sérgio Conceição sobre a final da Taça de Portugal que este domingo oporá FC Porto e Braga, no Jamor

A três dias da final da Taça, é garantido que João Mário não estará disponível?

-Não está em condições de jogar. Infelizmente teve uma recaída e precisamos de algumas semanas para a sua recuperação.

Cláudio Ramos vai ser titular?

-[Risos] Ainda não falei com os jogadores, nós temos treinado a equipa e, como faço sempre, os jogadores são os primeiros a saber qual será o onze inicial. Excetuando o João Mário e também o Fernando Andrade, que se magoou esta semana, está toda a gente disponível e pronta para dar o contributo.

Um jogo que não tem margem de erro torna-se mais perigoso?

-É uma final, mas eu prefiro ter estes jogos perigosos na minha carreira do que não os ter. É perigoso porque é um jogo e tudo pode acontecer. Os jogos têm a sua história, têm momentos em que queremos controlar e antecipar alguns cenários que possam acontecer, nomeadamente percebendo que do outro lado há uma equipa com valia e qualidade individual e coletiva. Nesse sentido, podemos e devemos controlar alguns momentos do jogo onde o Braga é uma equipa forte, como demonstrou ao longo do campeonato e da Taça de Portugal.

A transição do Braga é o que mais o preocupa?

-É um dos momentos do jogo em que o Braga é forte, mas também ataque organizado, meio-campo ofensivo. Quando planeia os seus ataques de forma mais organizada também é uma equipa interessante, mete muita gente por dentro, nomeadamente os alas. Tem muita largura dada pelos laterais, tem movimentos sempre muito interessantes à profundidade, mesmo com pouco espaço, com movimentos de rotura do seu avançado, que é extremamente inteligente a jogar e também do Bruma. O Ricardo Horta também os faz, por vezes. Ou seja, é uma equipa que dificulta muito a vida aos adversários no seu processo defensivo. E não é por acaso que bateu recordes de pontos, de golos... Mas isso vale o que vale. Estamos preparados para essas dificuldades. E o Braga também vai encontrar muitas dificuldades que tem de superar do lado do FC Porto, perante uma equipa de qualidade como é a nossa.

