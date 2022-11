Sérgio Conceição e a expulsão em Mafra: "Quando se é protegido..."

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Boavista, marcado para as 20h30 de sábado.

Dérbi com o Boavista: "É sempre um dérbi, um jogo diferente para as pessoas do Porto. Com certeza que não vai fugir muito às características dos últimos dérbis. Muito intenso, agressivo no bom sentido, duas massas associativas muito apaixonadas pelos seus clubes. É um jogo muito sentido pelas pessoas e isso acaba por transportar para o campeão."

Possível suspensão após expulsão em Mafra: "A minha ansiedade tem a ver com outros problemas na vida. A decisão vai chegar. Posso ter alguma ansiedade por problemas bem maiores na vida, em relação à forma como vejo o mundo."

A expulsão: "Temos de olhar para o futebol em geral, sem fugir à questão, olhar para os treinadores, equipas técnicas em Portugal, o que as equipas portuguesas têm feito na Champions. Há muita qualidade. Não vai estar nenhum árbitro português no Mundial. Há muito a melhorar, na arbitragem também. Quando se é protegido, temos tendência a não evoluir. A arbitragem é protegida porque não temos acesso a um áudio entre o VAR e o árbitro. Se digo alguma coisa ao árbitro, aquilo é escrito de certa forma que me castiga e não posso dizer o contrário, eu como treinador e os dirigentes somos analisados pelos resultados e, ao fim de dois ou três resultados negativos ou de um campeonato perdido por más decisões de um árbitro, vou para a rua e o árbitro fica se calhar uma semana de fora, mas volta ao normal e fica protegido. O futebol português tem de melhorar em tudo, incluindo em alguns excessos nos bancos, incluindo no nosso FC Porto e em mim, naquilo que eu sou como treinador, mas não vou mudar. Vou continuar a ser efusivo, posso olhar de forma mais fulminante para os jogadores e para os árbitros, vou continuar exatamente da mesma forma. Digo com muita sinceridade: eu não preciso do futebol. Preciso num sentido, financeiramente não. Vou continuar a dar da minha paixão, e, quando for expulso, vão continuar a fazer aberturas de programas, escrever as páginas que quiserem porque vou continuar assim. Quando sair, vai aparecer uma pessoa mais calma, mas que não será um Sérgio Conceição."