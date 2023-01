Sérgio Conceição e a entrada de Pepe na parte final dos jogos: "Não há gestão nenhuma"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de Imprensa, após a goleada caseira sobre o Famalicão, 4-1, em jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin.

Era importante uma entrada à campeão? "Como campeões nacionais temos de entrar sempre à campeão e eu acho que isso é que nos tem prejudicado esta época. Pensar que somos campeões é importante, mas mais importante do que isso, é fazer, é passar lá para dentro com atos, com entradas fortes, agressivas no jogo, no bom sentido, senão não param de dizer que somos uma equipa e eu um treinador agressivo. A atitude é extremamente importante, essa a atitude competitiva estar presente sempre. Hoje fizemos o que nos competia. Obviamente nós treinadores andamos sempre à procura da perfeição e de uma ou outra situação que não corre tão bem e temos de trabalhar em cima disso."

Médios: "Vou fazer a análise aos jogadores na terça-feira. Aquilo que me deu a entender foi que não fomos tão eficazes como o que está a dizer. O Famalicão joga com duplo pivô. Nós como tínhamos o Mehdi, que é um avançado que muitas vezes não é muito rigoroso na ocupação de espaço... Perceber o que tem de fazer ele percebe, porque é inteligente, e um dos nossos médios tinha muitas vezes de desfazer e ir ao encontro, senão eles encontravam a ligação por dentro. O que me pareceu no banco foi que não fomos tão eficazes nesse momento do jogo."

Nova forma de gestão de Pepe? "Não. Para proteger o jogador não o metia em campo. Se o meto em campo, o jogador pode-se magoar no primeiro segundo que entra. Não tenho de o proteger. A partir do momento em que está no banco ou vai para estágio... Muitas vezes não esteve disponível, estava na folha médica, a partir do momento em que sai e está disponível é um jogador como os outros, que pode jogar, ficar no banco ou na bancada. Obviamente o Pepe, como já disse muitas vezes, é um jogador excecional, que faz muita falta à equipa e que é muito preponderante no seu papel aqui dentro. É o nosso capitão. Tanto como titular, suplente utilizado ou não utilizado, ou na bancada. Isso depende depois depende de mim, do que eu vejo em função do momento dos jogadores, da semana de trabalho, da estratégia para o jogo, do que for. Aqui não há gestão nenhuma, não há poupar para outros jogos, porque não adianta pensarmos noutros jogos se não ganharmos este. Este é que era importante."

Saída de Marcano: "Por uma razão muito simples, tirei o Marcano e tirei o Wendell, porque eram os dois que tinham cartão amarelo na linha defensiva."