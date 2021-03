Conceição: "Começa quando o árbitro apita. Este jogo não é para esquecer"

Treinador do FC Porto comentou derrota caseira com o Braga, 2-3, e consequente eliminação da Taça de Portugal. Declarações à TVI24.

Jogo explica-se pelos primeiros 30 minutos? "Sim, explica-se, estar a sofrer três golos nesse período ficava muito difícil, apesar de nunca baixarmos os braços, não faz parte do ADN da equipa. O jogo começa quando o árbitro apita, e acaba quando o árbitro apita. Não podíamos entrar da forma como entrámos, com erros primários. O Braga entrou bem, faz golo em duas situações de erros individuais, o terceiro golo numa falta que me parece inexistente, depois tem ainda uma bola à trave. Não tem a ver com a história deste clube. Fizemos o golo, houve a expulsão do jogador do Braga e a partir daí praticamente não houve mais jogo. Tentámos ter o controlo do jogo claramente, foi bastante visível, não tivemos tanto discernimento, tivemos situações, o Braga sempre a defender de forma baixa [linhas baixas], fez o que lhe competia. Sinceramente, pela nossa entrada, - pelos dois jogos não estou completamente convencido -, mas falando especificamente de hoje, o Braga mereceu."

Gestão? "Por vezes culpam-me de fazer substituições tardias, vou fazendo o que tenho de fazer, tudo é pensado em função do que temos à disposição. Importante é baixar a cabeça e ver o que fizemos hoje. É um jogo que não é para esquecer, é para lembrar."