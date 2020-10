Sérgio Conceição e a discussão com Guardiola: "Falou do nosso país com palavras menos bonitas"

Sérgio Conceição abordou na conferência de imprensa a discussão, visível na transmissão televisiva, com Guardiola na segunda parte do Manchester City-FC Porto.

A discussão com Guardiola no jogo: "Além da forma como comunicava com os jogadores da minha equipa, como comunicava com o árbitro... Agora compreendo quando se referiu na antevisão ao peso que o banco do FC Porto tinha em relação a isso. Ele foi um exemplo fantástico disso. Além do jogo, falou do nosso país com palavras menos bonitas. Quem não sente não é filho de boa gente, tive que responder. O Guardiola teve uma postura nada agradável. Aliás, todo o banco adversário, porque quem tinha mais que se queixar era o banco do FC Porto, porque fomos muito prejudicados."

Problemas físicos de Otávio, Luis Díaz e Fábio Vieira: "O Otávio saiu com um problema muscular do jogo com o Sporting, ontem testámos e ele não se sentiu confortável.. É uma pequena lesão muscular, mas poderia agravar se jogasse. O Luís Diaz estava com fadiga muscular e o Fábio Vieira levou uma pancada forte, tinha um pequeno problema no pé."