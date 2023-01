Sérgio Conceição e a da Taça da Liga: "Não faz sentido desvalorizar troféus"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a conquista da primeira Taça da Liga dos dragões (triunfo 2-0 sobre o Sporting).

Análise: "Ganhámos, é importante, as finais ganham-se, houve bons momentos, fizemos o golo, tínhamos definido não ir buscar o Sporting como normalmente fazemos. Foram bons 30 minutos do Sporting, a minha equipa devia ter interpretado de outra forma, ajustámos ao intervalo, ficou mais fácil com a expulsão do Paulinho, mas foi merecido."

Quatro títulos nacionais, FC Porto hegemónico? Adeptos desvalorizavam Taça da Liga? "Este troféu é um titulo, quando iniciámos a época traçámos objetivos, não faz sentido desvalorizar troféus, na minha opinião não faz. Fui a duas finais antes e perdi, hoje ganhei, primeira Taça da Liga para o FC Porto, estou contente, só, é mais um titulo, que vai para o museu e ainda não tínhamos ganho, o que está para trás não me diz nada, desde que estou aqui todos os dias é para ganhar algo

Recorde no FC Porto [treinador com mais títulos]: "É um período bom, cinco anos e meio de dificuldades em termos financeiros, jogadores entre os protagonistas vemos vários jovens, saídos da equipa B, junto com outros com experiência, fazemos um grupo fantástico, temos sido muito competitivos, quero ganhar sempre mas nem sempre é possível, damos é sempre o máximo."