Sérgio Conceição e a confusão no final do FC Porto-Casa Pia: "Não sei se é certo ou errado..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória por 2-1 sobre o Casa Pia, este domingo, na 32.ª jornada da I Liga.

Golo de Namaso e explosão nas bancadas e no banco. Isso representa a raiva de não estar na frente? "Estamos aqui para dar luta até ao último momento do campeonato. Foi assim que fizemos nestes seis anos. Vamos continuar assim. Foi uma demonstração do que é ser FC Porto."

Confusão entre os bancos: "Com o Filipe Martins não se passou nada. Houve elementos do banco de suplentes, situações do jogo, da paixão do jogo, de grandes emoções... faz parte. Mas eu digo-vos uma coisa, muito sinceramente. À mínima coisa, à mínima palavra, como já aconteceu com o Vítor Bruno ou o Engenheiro Luís Gonçalves, levantar-se do banco ou dizer alguma coisa, é amarelo ou expulsão. Hoje isso não aconteceu com o Casa Pia. Não sei se é certo ou errado, mas não é coerente. Devia ser para todos da mesma forma."

Abanou com os jogadores ao intervalo? Mas manteve os mesmos em campo, não fez substituições: "São conversas entre o treinador e os jogadores, não quero partilhar agora. Mas acho que o onze que entrou é competente e tem capacidade e qualidade para ganhar ao Casa Pia. Ajustámos algumas coisas, foi uma conversa séria, franca, leal. Houve retificações, ajustámos, entrámos bem no jogo, mas precisava de outras coisas no último terço. A entrada do Veron foi importante. Os jogadores estão de parabéns. Fiquei muito contente com a atitude. Não é fácil jogar depois dos rivais e de ganharem os seus jogos. Nós representamos um clube que nunca desiste, não atira a toalha ao chão. Faz parte deste clube, nesta região, vamos continuar na luta."

Análise ao jogo: "Na primeira parte houve alguma precipitação na nossa dinâmica em posso, o que fez com que o adversário, extremamente bem organizado, saísse com perigo em ataque rápido e contra ataque, momento em que tem jogadores perigosos. Tivemos algumas situações no último terço em que faltou clarividência, uma melhor definição, mesmo na hora de concluir. Queríamos concluir de primeira, era preciso alguma calma. Mas é compreensível neste momento da época. Ao intervalo tentámos retificar alguns aspetos de organização defensiva, o que devíamos fazer para criar mais perigo, meter a boa organização defensiva do Casa Pia em dificuldade. Meti o Veron, puxei o André Franco para dentro, o Uribe atrás, uma linha de três, praticamente. Pepê e Wendell nas alas. Correu bem, tivemos muitas oportunidades, podíamos ter ganhado o jogo com um resultado mais folgado. Mas temos de dar mérito à equipa do Filipe Martins. Num clube como o nosso tem de ser acreditar sempre, ter uma atitude positiva, ser uma equipa intensa, agressiva. Porque os adversários são assim contra nós, com essa postura. Hoje vi no jornal O JOGO isso mesmo. As faltas que os adversários fazem contra nós é diferente das que fazem em média no campeonato. Temos de continuar com isto, temos de estar sempre no máximo para ganhar os jogos."