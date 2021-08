Sérgio Conceição: "Dos quatro anos que estou à frente do FC Porto..."

Declarações do treinador do FC Porto na sala de imprensa, após o empate a um golo em casa do Marítimo.

A partida e o relvado: "A primeira parte foi de bastante qualidade, penso que não podemos separar as coisas porque na segunda parte também chegámos muitas vezes ao último terço. Com o decorrer do jogo o relvado, não me querendo desculpar com o estado do relvado, mas fica difícil. Um clube como o Marítimo, que é um clube histórico, que está permanentemente na I Divisão e até a chegar a lugares que permitem ir à Europa... Não sei como permitem jogar neste tipo de relvados, que com o decorrer do jogo vai se degradado cada vez mais. A equipa que está a defender sente-se mais confortável, porque não tem que encontrar espaço, nem tem que desmontar aquilo que é a ambição defensiva do adversário, mas mesmo assim tivemos uma atitude muito boa no jogo. Também muitas faltas, também pelo mesmo fator."

Elogio: "Dos quatro anos que estou à frente do FC Porto, foi o jogo, na minha opinião, mais bem conseguido da nossa parte. Não fizemos o mais importante que são golos."

Lance com Francisco Conceição: "No mínimo o árbitro tem de ir ver, porque há um toque e o Francisco na hora disse isso. Não me quero centrar nisso, porque na globalidade fizemos um jogo muito competente. Praticamente num dos únicos remates enquadrados com a baliza o adversário fez um golo."