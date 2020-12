Sérgio Conceição dormiu "três horinhas" e foi correr 20 quilómetros: "Tenho mais de 100 mensagens"

Treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, falou para um programa de rádio na manhã seguinte a conquistar a segunda Supertaça como treinador

Na manhã seguinte a conquistar a Supertaça com o FC Porto, com uma vitória (2-0) diante do Benfica, o que fez Sérgio Conceição? Foi correr na manhã da véspera de Natal, cumprindo um hábito de percorrer 20 quilómetros.

A revelação foi feita numa mensagem enviada para o Programa da Manhã, da Rádio Comercial, de Pedro Ribeiro, Nuno Markl, Vasco Palmeirim, Vera Fernandes e Elsa Teixeira.

"Dormi duas ou três horinhas e vim correr. Tenho mais de 100 mensagens [depois da Supertaça], mas não tenho nenhuma tua [Pedro Ribeiro], o que é compreensível pelo teu benfiquismo, mas não posso deixar de vos enviar um Santo Natal e às vossas famílias. Fazem-me companhia a partir das 7 da manhã - acordo às 6h30 -, nos meus 20 quilómetros de corrida. Que seja um ano de muito sucesso e muita saúde, força", afirmou na mensagem gravada esta manhã.

Na quarta-feira, Sérgio Conceição conquistou o quinto título ao comando do FC Porto, ao vencer o Benfica por 2-0, na 42.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Municipal de Aveiro.

Quatro meses e vinte e dois dias depois de arrebatar o quarto, também frente aos encarnados (2-1), na final da Taça de Portugal, em Coimbra, o técnico de 46 anos, natural de Ribeira de Frades, subiu ao oitavo lugar do ranking portista.

Conceição está agora ao lado de quatro ilustres técnicos, os portugueses José Maria Pedroto e Fernando Santos, atual selecionador nacional, o inglês Bobby Robson e o húngaro Mihaly Siska.

A cumprir a quarta temporada no Dragão, numa aventura iniciada em 2017/18, o treinador luso soma agora duas Supertaças, dois campeonatos e uma Taça de Portugal.

Conceição arrancou com a conquista da I Liga (2017/18), negando então o penta ao Benfica, ficou-se pela Supertaça em 2018/19, com um 3-1 ao Aves, em Aveiro, e, na época passada, alcançou a dobradinha.

Os dragões venceram o campeonato com mais cinco pontos do que as águias, depois de terem estado sete atrás, já em plena segunda volta, e, na final da Taça, superaram também o grande rival, por 2-1, em Coimbra, já sem público.

A quarta época começou algo atribulada, com muitos pontos perdidos no campeonato, traduzidos no terceiro lugar, a quatro pontos do Sporting e dois do Benfica, mas, nas outras competições, os dragões têm estado em bom plano.

Os azuis e brancos conseguiram chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, sendo a única equipa fora do "top 5" europeu nesta fase da prova, estão também nos "últimos 16" da Taça de Portugal e na final four da Taça da Liga.

Com a conquista de Aveiro, ficou já garantido que não acabará a época em branco, sendo que o próximo objetivo é a Taça da Liga, que o FC Porto nunca arrebatou. A final four é entre 19 e 23 de janeiro de 2021, em Leiria, e os "dragões" jogam nas "meias" com o Sporting.