Sérgio Conceição diz que todos os portistas e no FC Porto devem ser como Gomes

O antigo avançado internacional português Fernando Gomes, vencedor de duas Botas de Ouro e melhor marcador da história do FC Porto, morreu hoje aos 66 anos, devido a doença prolongada [vídeo FC Porto TV]

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, recorda ao Porto Canal e FC Porto TV, a importância pessoal e profissional que teve a passagem de Fernando Gomes pela sua vida e carreira.

"Não só da história do clube, mas também do meu percurso. Lembro-me, tinha eu 17 anos, de cruzar-me com o Fernando, antes de eu estar no futebol profissional do FC Porto, porque coincidia uma amizade que tínhamos, uma família que hoje é a minha família também. Tínhamos alguns amigos em comum e escutei alguns conselhos de alguém que para mim era um ídolo", disse.

O treinador recordou ainda que Gomes tinha o hábito de enviar uma SMS antes de cada jogo do FC Porto, a última antes do jogo com o Santa Clara, dias depois de um jogo com o Leverkusen. Uma memória que leva o treinador a olhar para Gomes como o exemplo do que devem ser os portistas e todos os que trabalham no FC Porto. "O amor, paixão e dedicação que ele sempre teve ao nosso clube", disse.

