Sérgio Conceição diz que não sai depois de expulso no Benfica-FC Porto

Treinador do FC Porto recusou sair do banco sem que o árbitro Luís Godinho fosse ter consigo ao banco de suplentes e explicasse o vermelho direto

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi expulso após reagir a uma falta de Otávio no início dos descontos da segunda parte. O árbitro Luís Godinho expulsou o técnico portista, mas este, depois, não quis sair de campo.

Sérgio Conceição fez gestos de que dali não saía, falou com o capitão Marcano (Pepe já tinha sido expulso) e este conversou com o árbitro, que se manteve a ver ao longe. Depois ainda se aproximou do técnico o benfiquista Rafa, para demovê-lo da sua posição, mas Conceição fez finca-pé.

Luís Godinho esperou vários minutos a que Conceição saísse e acabou por ir conversar com o técnico do FC Porto, que depois, finalmente, deixou o banco. E o jogo foi logo reatado de imediato, aos 90'+11'.