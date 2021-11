Sérgio Conceição diz que Marcano é "impossível" em Liverpool, para Pepe "ainda há esperança"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao jogo em Liverpool, da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Pepe e Marcano estão disponíveis para o jogo? "O Marcano não, não vai viajar connosco sequer. O Pepe vai viajar, mas será também até à última hora a tentar recuperar um jogador que, dentro de campo, mas também no balneário tem um peso extremamente importante para os colegas. Para o Pepe ainda há alguma esperança em tê-lo recuperado, o Marcano é impossível."

Análise do adversário: "Já dissecámos os erros com o Liverpool e corrigimos. Não podemos controlar aquilo que o Liverpool vai fazer, nomeadamente as escolhas para amanhã. Tem um lote de grandíssimos jogadores e que vão dar resposta. É uma das melhores equipas do mundo."

Contas do apuramento: "Na antevisão ao jogo com o Milan, o primeiro, já tinha dito que acreditava que, sobre a equipa que vai passar em segundo lugar, tudo se vai decidir no último jogo do grupo. É essa a minha convicção.